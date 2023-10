Motociclista morre após atropelar anta em estrada rural

Uma motociclista morreu na manhã de hoje (16), após atropelar uma anta, próximo a aldeia Limão Verde, em Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site O Pantaneiro, a motociclista estava junto com um garupa, quando o animal teria atravessado a estrada. A condutora não conseguiu desviar,atropelando a anta. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas encontraram a vítima sem vida.

Ainda conforme os militares, o garupa reclamava de dores nas costas e foi encaminhado ao hospital.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.