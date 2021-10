Moradores se unem e formam grupo de alerta para combater onda de furtos no Noroeste

Cansados de serem vítimas de furto, moradores do Jardim Noroeste, em Campo Grande, se uniram para combater ações de criminosos na região. O grupo “Moradores em Alerta” foi implantado no bairro em junho deste ano devido ao grande número de crimes. Os prejuízos para a população variam de vaso de planta e automóvel até um carneiro que foi furtado de uma residência nesta semana.

A ideia de implantar o grupo no bairro foi do morador Juliano Alexandre de Sena D’avila, popularmente conhecido como pastor Juliano. Ele contou que a união dos moradores é necessária para se protegerem dos criminosos. “Os ladrões agem durante o dia e à noite, a população não tem um minuto de paz. Eles levam de tudo, já furtaram vasos de plantas, tampa de esgoto, sapatos, animais domésticos e automóvel”.

Placas confeccionadas são colocadas na frente das casas para alertar os criminosos de que eles estão sendo vigiados. Um grupo de whatsapp é um meio de comunicação para troca de informações mais detalhadas.

Em junho, quando o grupo foi criado, Juliano procurou nossa reportagem para relatar os casos de furtos e chamar a atenção do poder público para que alguma providência fosse tomada. Na época, ele nos relatou cerca de 30 furtos , entre eles, um na casa de uma moradora que estava no trabalho. O local foi arrombado e vários objetos levados. O caso aconteceu durante o dia. Neste período, uma escola também foi alvo de ladrões, deixando um prejuízo de pelo menos R$ 30 mil.

“Nós temos um grupo no whatsapp onde nos mantemos informados de tudo o que acontece no bairro, é um olhando pelo outro. Qualquer atitude suspeita, nos comunicamos. Não é fácil, mas já conseguimos evitar alguns furtos no nosso bairro”.

Na avaliação do delegado ouvidor da Polícia Civil, Wellington Oliveira, os grupos montados por moradores é uma boa tática para inibir crimes e vem dando certo em diversos bairros. “É uma forma de inibir os ladrões, um vizinho que vê uma movimentação estranha na casa do outro já avisa tanto o morador, como a polícia”, disse.

Dicas de segurança no feriado

Com o feriado prolongado, muitas pessoas aproveitam a folga para viajar. Para estes casos, o delegado ouvidor da Polícia Civil, Wellington Oliveira, alerta para os perigos e orienta como prevenir furtos enquanto estiver fora de casa.

“É muito importante não deixar a casa com aspecto de abandonada. Se possível, peça para alguém cuidar, acender a luz durante a noite, pois os ladrões ficam de olho em locais sem movimento”, explica.

Uma outra dica do delegado para dias normais é não deixar à mostra ou em fácil acesso objetos que possam ser furtados com facilidade como bicicletas, por exemplo.

