Ministro da Justiça e Segurança inaugura Centro Integrado do Centro-Oeste e presídio na Gameleira

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, cumpre agenda em Campo Grande hoje (19), para entregar empreendimentos da área de segurança pública realizados em conjunto com o governo do Estado. O atual ministro, delegado federal, assumiu a pasta no fim de março depois de uma reforma ministerial promovida pelo Planalto.

Na parte da manhã, às 9h45, será inaugurado o CIISPR-CO (Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional Centro-Oeste). Este será o quarto centro inaugurado no Brasil e que reunirá uma equipe composta por agentes de inteligência das forças estaduais, federais, Forças Armadas e de fiscalização. O objetivo é que a atuação seja realizada de forma integrada e coordenada ampliando o combate ao crime organizado, em conjunto com as demais regiões do país.

Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, o centro integrado é uma grande conquista, tendo em vista que Mato Grosso do Sul faz fronteira com Paraguai e Bolívia, e ainda pelo fato de que pelas nossas rodovias passa grande parte das drogas que têm como destinos os grandes centros consumidores, outros países, portos e aeroportos.

“Portanto ter um centro que subsidiará os tomadores de decisões na área de segurança pública, integrado a outros centros regionais é uma forma inteligente de potencializar investimentos e aumentar a eficiência dos órgãos de segurança”, disse.

Será inaugurado também o CICC-R (Centro Integrado de Comando e Controle Estadual), que vai integrar Mato Grosso do Sul com o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília. E a estrutura será utilizada para o desenvolvimento de atividades de apoio operacional e técnico, dando suporte ao policiamento preventivo.

Já na parte da tarde, às 15h, depois de, pelo menos, dois adiamentos, será inaugurado o segundo presídio masculino de regime fechado na Gameleira. Isso porque a primeira expectativa do governo era de inaugurá-lo no fim do ano passado e depois em março deste ano, mas o então ministro André Mendonça adiou a vinda à Capital por conta da pandemia.

Essa penitenciária faz parte do complexo que contará com três unidades prisionais. A primeira, também masculina e de regime fechado, já foi inaugurada no fim de 2019. Inclusive, as duas têm a mesma capacidade, 603 internos.

E a terceira unidade será a feminina com capacidade para 407 internas e 6.249,33 m² de área, além de creche para acolher filhos de detentas. A obra teve início em 2013 e estava paralisada desde setembro de 2017. Todas contam com recursos do governo federal.

(Texto Rafaela Alves e Rafael Ribeiro)