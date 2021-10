Matrículas para o ano letivo 2022 devem começar na segunda quinzena de novembro

Apesar das incertezas pela pandemia do novo coronavírus, as escolas começam a se preparar para o início do ano letivo em 2022. As matrículas na REE (Rede Estadual de Ensino) e na Reme (Rede Municipal de Ensino) estão previstas para acontecer na segunda quinzena de novembro, acompanhando o calendário estabelecido pela SED (Secretaria de Estado de Educação) junto à prefeitura. Em 2020, a Rede Estadual atendeu 210 mil estudantes e, neste ano, são pouco mais de 205 alunos matriculados na rede. A SED informou que a queda no número de matrículas era observada antes da pandemia, e a tendência é de que siga em ritmo de queda, como vem sendo registrado nos últimos anos. “Somente quando abrir a matrícula é que vamos poder analisar de acordo com a procura”, comenta.

Para o superintendente de Políticas Educacionais da SED, Helio Daher, o próximo ano tende a ser tranquilo em relação às questões de segurança, visto que a faix etária atendida pela REE já pode se vacinar e está com 75% dos jovens com a primeira dose neste ano. No entanto, o outro desafio se apresenta: a recomposição da aprendizagem. “Estamos acompanhando o cenário junto ao Prosseguir e o Estado continua com uma crescente na questão da vacinação. Passamos da marca dos 75% de jovens vacinados na primeira dose, de 12 a 17 anos, o que é muito interessante para nós, porque é o público que frequenta a escola”, relata.

O superintendente informa que, em relação ao período de matrículas, as escolas devem manter o ritmo dos outros anos. “Estamos preparando o retorno. Ainda não temos a data, mas a secretaria está elaborando o calendário escolar para o ano que vem, planejando junto a prefeitura. Na questão do período de matrícula devemos respeitar a dos outros anos”, destacou ele, que afirmou que estão organizando grupos de estudos e impressão de material para recomposição de aprendizagem.

Questionada, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) informou que ainda não tem previsão de abertura da pré-matrícula, mas que devem seguir o modelo dos outros anos. Com isso, vale lembrar que, nos anos anteriores, o cadastro foi iniciado a partir do dia 22 de novembro.

