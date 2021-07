Mato Grosso do Sul recebe 34.200 doses da vacina contra Covid-19

Mato Grosso do Sul recebe um novo lote com 34.200 doses de vacina contra Covid-19, sendo que 12.800 são da Astrazeneca e 21.400 da Coronavac. O lote está previsto para chegar no Aeroporto Internacional de Campo Grande, nesta segunda-feira (19), às 19h15.

Amanhã (20), o Governo do Estado recebe do Ministério da Saúde mais um lote com 15.210 da Pfizer e 54.500 doses da Astrazeneca. O primeiro lote deve chegar às 17h45 e o segundo às 21:25.

As secretarias de saúde irão decidir em reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) a quantidade que cada município deve receber dos novos lotes. A decisão será publicada no Diário Oficial do Estado.