Mato Grosso do Sul está prestes a alcançar imunidade coletiva

Com as novas remessas de vacinas previstas para chegarem ainda nesta semana com 21.660 doses da Pfizer e 35,4 mil da CoronaVac, Mato Grosso do Sul deve atingir a imunidade coletiva, ou seja, ter 70% da população acima dos 18 anos imunizada com o ciclo completo, segunda dose ou dose única.

A previsão é do secretário estadual de Saúde, Gerado Resende. Ele afirmou que, se as doses chegarem, pois o Ministério da Saúde ainda não informou a data de envio, apenas o quantitativo, o Estado poderá alcançar até o fim desta semana a “tão sonhada” imunidade de rebanho.

Conforme o boletim epidemiológico de ontem (8), 63,96% da população vacinável já está com o ciclo vacinal completo, faltando pouco mais de 6% para alcançar o percentual necessário para a imunidade coletiva. O público estimado de adultos acima de 18 anos é de 2.081.761 sul-mato-grossenses.

“Se as novas remessas de vacinas chegarem e mantermos nossa celeridade na aplicação das doses, quero acreditar que até o fim desta semana alcançaremos a imunidade de rebanho, a nossa imunidade coletiva, como prefiro chamar”, disse o secretário.

Vale ressaltar que Mato Grosso do Sul já recebeu doses da vacina contra COVID-19 nesta semana, com 76.050 doses da Pfizer. Do total, 30.420 chegaram na última segunda-feira (6) e o restante ontem. Entretanto, a Secretaria de Estado de Saúde irá distribuí-las nesta quinta-feira (9), dia em que chegam os diluentes da vacina, conforme explicou na live o assessor militar da pasta, coronel Marcello Fraiha.

Os municípios retirarão as doses no prédio da Ceve (Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica). Ainda conforme a secretaria, 50.538 doses serão distribuídas aos municípios não participantes do estudo de vacinação em massa na fronteira para aplicação da segunda dose.

Outras 12.756 serão distribuídas entre todos os municípios para aplicação da terceira dose em idosos acima de 70 anos e em pessoas com alto grau de imunossupressão, e 12.756 doses para aplicação da primeira dose em adolescentes entre 12 e 17 anos. (Texto: Rafaela Alves)

Leia matérias do caderno impresso.