Homem procura delegacia após apanhar da companheira

Um homem de 28 anos foi até a delegacia após ser agredido com socos pela companheira na madrugada deste sábado (9), no bairro Moreninha III, em Campo Grande. A vítima teve lesões no olho e braço esquerdo. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

De acordo com o boletim de ocorrência a vítima relatou que por volta da meia noite teve uma discussão com a companheira, com quem mora a aproximadamente cinco meses. O motivo da briga seria ciúmes e por a mulher estar bêbada e alterada.

Ainda segundo o registro policial a autora desferiu socos no rosto do homem e fechou o portão no braço dele, ocasionando uma lesão no olho e braço esquerdo. Após a discussão, a vítima quis pegar seus pertences do local e ir embora, mas foi impedido pela mulher.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

