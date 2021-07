Inverno requer cuidado redobrado com a hidratação da pele

Não é porque o tempo está mais nublado, que se deve abrir mão do filtro solar. Procure o melhor tipo para a sua pele e reaplique durante o dia

O inverno chegou e com as temperaturas em queda os cuidados com a pele do rosto e do corpo requerem mais atenção. A mudança climática provoca mudanças no organismo, deixando a pele mais sensível e exposta a ocorrência de ressecamentos e até mesmo alergias.

A médica dermatologista e professora do curso de Medicina da Uniderp, Jessica Mustafá, orienta sobre os principais cuidados nesse período. De acordo com a docente, pele seca é mais frequente no clima frio.

“A água quente do banho, por exemplo, interfere na barreira lipídica da pele, que é uma proteção natural. Por outro lado, também abre os poros e em pessoas que têm pele oleosa, pode estimular ainda mais a oleosidade”, diz a médica

Segundo a especialista, a solução é conhecer o tipo de pele e observar sua condição no inverno. Áreas como joelhos e cotovelos são mais afetadas e devem sempre ser hidratadas. A pele do rosto requer não apenas hidratação, mas fotoproteção.

“Um produto indispensável e que muitas pessoas acreditam que não é necessário no inverno é o protetor solar. Ele deve ser usado mesmo com pouca incidência da radiação solar. Até mesmo em lugares fechados, com luz artificial, não se deve abrir mão da proteção”, alerta.

Outras manifestações da pele, como dermatites e alergias, ficam mais suscetíveis nesse período. “Também em razão da água quente essas condições podem se manifestar nesse período. Sem mencionar o risco de queimaduras e de deixar a pele exposta a infecções, fungos e bactérias”, esclarece Jessica.

Dicas para manter a saúde da pele no inverno

*Use proteção solar: “Não é porque o tempo está mais nublado, que se deve abrir mão do filtro solar. Procure o melhor tipo para a sua pele e reaplique durante o dia, conforme recomendação do médico dermatologista”, diz. O filtro solar deve fazer parte da rotina diária de skincare.

*Evite banho muito quente: “Apenas reforçando, a água quente reduz a barreira natural de proteção. Então, evite ficar muito tempo na água quente, pois vai proteger a pele e cabelo. Também mantenha-se hidratado, tomando muita água nesse período”, alerta.

Hidrate a pele: a dermatologista orienta que é necessário saber o tipo ideal de produto, conforme o tipo de pele, para não provocar acne. “Conforme a quantidade de oleosidade, escolhe-se o tipo ideal que pode ser o creme, o gel ou o gel-creme. Isso vai influenciar no nível de hidratação que a pele requer”, afirma. Os lábios também merecem atenção especial, pois são os que mais sofrem nesse período. “Há produtos específicos para a região, incolores e com bom nível de proteção”. Na hidratação corporal, a especialista recomenda que para evitar o contato gelado do creme com o corpo, pode-se adotar óleos hidratantes para uso durante o banho ainda.

(Bruna Marques com assessoria de imprensa)