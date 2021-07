Hemosul na Capital, abrirá neste sábado, o dia todo das 7h às 17h

Na verdade, neste mês de julho serão dois sábados que o Hemosul abrirá no período integral, sábado (10) e dia 24. Isso porque é aos sábados que muitos doadores, que trabalham durante a semana, fazem as suas doações.

As doações de sangue ainda são fundamentais para a produção de plaquetas, já que esse hemocomponente só dura 5 dias no estoque, portanto as doações diárias também contribuem para manter o banco estável. Qualquer tipagem sanguínea pode ser utilizada para a produção de plaquetas, e claro, para salvar vidas.

Lembrando que não é necessário agendar o atendimento previamente, pois aos sábados são atendidas as demandas espontâneas.

O Hemosul Coordenador fica localizado na Av. Fernando Correa da Costa, nº 1304, centro.