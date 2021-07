Governo projeta construção de hospital para idosos em Campo Grande

O Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, entregou na sexta-feira (16) ao Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ofício em que solicita repasse de R$ 50 milhões em aporte financeiro para a construção do Hospital do Idoso em Campo Grande.

A entrega aconteceu durante a abertura da 1ª Reunião de Gestores do Mato Grosso do Sul, que reuniu 79 Secretários Municipais de Saúde, realizada pela manhã na Assembleia Legislativa de MS.

Justificando a importância e necessidade da estrutura, Geraldo Resende disse que o Estado deve ofertar cuidado especializado, integral e multiprofissional com ênfase na saúde do idoso.

Para tanto, está sendo proposta uma unidade hospitalar com capacidade para 140 leitos, composto por serviço de pronto atendimento, ambulatório especializado em saúde do idoso, internação hospitalar, unidade de terapia intensiva, hospital-dia geriátrico e serviço de assistência domiciliar; e contará com várias especialidades clínicas de interesse da área de geriatria e gerontologia, como cardiologia, pneumologia, urologia, neurologia, reumatologia, odontologia hospitalar e traumato-ortopedia entre outras especialidades.

População idosa

Segundo levantamento realizado pela SES, considerando os próximos 10 anos, o Estado deverá apresentar maior população idosa acima de 60 anos em relação aos menores de 19 anos. O aumento da curva da densidade demográfica faz com que o Estado inicie os preparativos para atender este novo público. Somente no ano de 2020, por exemplo, as faixas etárias que mais utilizaram serviços hospitalares foram os idosos de 60 a 69 anos com 42%; de 70 a 79 nos, com 37%; e acima de 80 anos, com 21%.