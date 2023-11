Gerson concede titulo de cidadã sul-mato-grossense à desembargadora Marisa Ferreira dos Santos

A desembargadora Marisa Ferreira dos Santos ,presidente do Tribunal Regional da 3ª Região, com sede em São Paulo, mas com jurisdição em Mato Grosso do Sul, foi homenageada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, com o titulo de cidadã sul-mato-grossense. A honraria foi entregue durante a sessão solene realizada terça-feira no Palácio Popular da Cultura.

A desembargadora é natural de São Paulo e iniciou em março do ano passado sua gestão no comando do TRF-3 que se estenderá até 2024. Além da desembargadora, o deputado homenageou outras 6 personalidades pelos relevantes serviços prestados ao Estado.

Com a cidadania sul-mato-grossense foram homenageados o deputado Antônio Vaz:; o empresário Luca Gobbi, diretor da Usina Sonora e o prefeito de Terenos, Henrique Budke, Já a comenda do Mérito Legislativo foi conferida aos vereadores Rafael Gusmão(Anaurilândia ) e Genésio Boamorte Neto (Iguatemi ), além do procurador Vagner Garcia.

Segundo Gerson durante este período de gestão a desembargador fortaleceu a Justiça Federal em Mato Grosso do Sul para melhorar a prestação de serviços à população, com destaque para a instalação da segunda 2ª Vara. Além disso, determinou e se empenhou na realização de quatro edições da Justiça Itinerante para atender pessoas em situação de vulnerabilidade como ribeirinhos, assentados, indígenas e população de rua para agilizar as ações de benefícios sociais ajuizadas.

Conforme o parlamentar, a magistrada garantiu recursos para construção e aquisição das sedes nos Municípios de Campo Grande, Naviraí e Corumbá, assim como na gestão ambiental de produção da energia limpa com a aquisição de usinas fotovoltaicas em Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Naviraí e Ponta Porã. Descentralizou a Presidência do TRF-3 realizando diversas reuniões intituladas Presidência Itinerante solidificando as relações institucionais com Governo do Estado, Prefeituras, Exército, Poder Judiciário Estadual e bancada federal em ações em prol da sociedade.

Marisa Ferreira

A homenageada é natural de São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP – 1978) e mestre em Direito Previdenciário pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP – 2001). Dentre suas principais atividades, exerceu a advocacia entre 1978 e 1984. Em 1984 ingressara, por meio de aprovação em concurso, na Procuradoria do Estado de São Paulo.

Posteriormente, em 1988, foi aprovada no concurso da Magistratura Federal. A promoção ao TRF-3 aconteceu em 2002 e, no biênio 2020-2022, ocupou o cargo de Corregedora Regional da Justiça Federal da 3ª Região. Marisa Santos é autora de seis livros, entre os quais, as obras “Direito Previdenciário Esquematizado” e “Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Federais e Estaduais”, do qual é coautora.