Feriados alteram funcionamento da Semed e escolas da Reme na próxima semana

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) terá expediente normal de trabalho nos dias 14 e 15 de outubro, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30. A Semed, que fica na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, na Vila Margarida, encerra o expediente nesta quinta-feira (7) e retomará suas atividades no dia 14 de outubro. Na sexta-feira (8) a secretaria estará fechada por conta do feriado do dia do Servidor Público Municipal – que é comemorado no dia 28 de outubro, mas foi antecipado para todos os servidores da Prefeitura de Campo Grande.

Além disso, a data do Dia do Professor – comemorado no dia 15 de outubro – também foi antecipada, apenas para os servidores da Semed – para o dia 13 de outubro, próxima quarta-feira. O decreto n. 14.921 que antecipou o Dia dos Professores para os servidores da Semed foi publicado na edição de hoje (6) do Diogrande, disponível no endereço https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/.

Já as unidades escolares funcionam normalmente até sexta-feira (8). Porém todas as escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino) seguem o calendário escolar e por isso não haverá aula entre os dias 11 e 15 de outubro. A semana sem aulas já estava prevista e faz parte da programação pedagógica das escolas. As aulas presenciais de forma escalonada, e remotas serão retomadas no dia 18 de outubro.