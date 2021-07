Você tem folga no dia 9 de julho? Só se for do Estado de São Paulo onde a data é feriado . Trata-se a data comemorativa da Revolução Constitucionalista de 1932.

Mesmo com o adiamento dos feriados, a data se manteve para paulistas e paulistanos. Foram antecipados no início do ano os seguintes feriados:

Corpus Christi, Consciência Negra, Aniversário da cidade de 2022, Corpus Christi de 2022 e Consciência Negra de 2022.