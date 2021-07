Expediente retorna nas secretarias da Capital

O expediente nas secretarias da prefeitura de Campo Grande volta ao normal na próxima segunda-feira (2). Conforme o divulgado nesta quarta-feira (27), todos os servidores devem retornar ao trabalho.

Com exceção das pessoas com doenças cardiovasculares e/ou pulmonares, imunodeficiência, transplantados, maiores de 60 anos, gestantes, lactantes até 6 meses e quem esteja com sintomas da Covid. Estes permanecerão em regime de teletrabalho.

O regime de teletrabalho não se aplica a servidores que convivam com pessoas do grupo de risco e também não se aplicará aos servidores que já tomaram a segunda dose da vacina há mais de 15 dias. Estes servidores deverão se apresentar nos locais de sua lotação no primeiro dia após cumprimento desse prazo.

O comprovante de vacinação deve ser apresentada para a chefia imediata para verificação de prazo e retorno. A prefeitura alerta ainda que quem se recusou a tomar a vacina também vai ter que voltar para realizar o expediente e terá que firmar um termo de responsabilidade.

Se o servidor não voltar no prazo estabelecido, os dias serão considerados como faltas injustificadas. Todas as informações estão no Diário Oficial, decreto 14.817, de 27 de julho.

Realização do regime de teletrabalho foi uma das medidas adotadas pela prefeitura desde o início da pandemia da covid-19.

Entre as ações, houve mudanças até no turno dos servidores. Em maio de 2020, a prefeitura determinou que as secretarias implantassem uma jorna especial e temporária, com dois turnos, sendo o primeiro das 7h30 às 13h30 e o segundo turno das 13h30 às 19h30.

Outra medida adotada nessa ocasião foi a divisão igualitária de 50% das equipes nos dois turnos.

(Com assessoria)

