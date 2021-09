Empresa de consórcio de Campo Grande é autuada por não ter alvará

Após denúncia de que a empresa estava operando em desacordo com as normas de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon – CG, em ação conjunta com a Polícia Civil, suspendeu os serviços da empresa Real Fênix Consórcios e Serviços Financeiros.

Foi constatado que o estabelecimento estava atuando com venda de consórcios para aquisição de bens, móveis e imóveis, mesmo não tendo alvará para a atividade. Segundo o subsecretário do Procon, Cleiton Thiago Almeida, a empresa oferecia carta de crédito no valor de R$ 100 mil, desde que o consumidor efetuasse um pagamento de R$ 10 mil.

A equipe ainda constatou que o local não disponibiliva o Código de Defesa do Consumidor, nem placas informando sobre o código. Dessa forma, os fiscais autuaram a empresa e suspenderam as atividades até que todas as irregularidades sejam sanadas.

Com informações do repórter Itamar Buzzata

VEJA AQUI A ENTREVISTA AO VIVO NO PROCON-CG