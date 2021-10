Edital convoca candidatos selecionados para Ageprev

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), publicou no DOE (Diário Oficial do Estado), de hoje (5), edital de convocação para entrega de documentos e comprovação de requisitos de candidatos selecionados em processo.

Segundo informações do edital, os candidatos devem comparecer na Ageprev (Agência de Previdência de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (6), das 8h às 11h30. O órgão fica localizado na Avenida Mato Grosso, 5778, Bloco l, no Parque dos Poderes.

No Diário Oficial consta a lista de candidatos com número de inscrição, função, pontuação e classificação. Mais detalhes podem ser acessados através no link.

