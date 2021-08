Doses da Pfizer e AstraZeneca chegam nesta segunda-feira em MS

Dois lotes de vacinas contra COVID-19 devem chegar nesta segunda-feira (16) em Mato Grosso do Sul. De acordo com a SES (Secretaria de Estado de Saúde), as remessas devem chegar em horários diferentes e vão somar mais de 93 mil doses para a população. Os lotes vão desembarcar no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Segundo a SES, um lote da Pfizer com 53.820 doses deve chegar por volta das 7h05. Já as doses da AstraZeneca estão previstas para chegarem às 18h05. Parte do quantitativo da Pfizer deve ser usado para aplicar a segunda dose nos 79 municípios, como explicou o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende.

“O restante, 21.060 doses de vacinas da Pfizer será utilizada como primeira dose (D1), para a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos de idade, com ou sem comorbidades, em ordem decrescente de idade, iniciando pelos que tenham 17 anos”, explicou.

Em relação o lote da AstraZeneca, o imunizante será usado para aplicação completar o esquema vacinal nas cidades de Mato Grosso do Sul. O quantitativo para cada município será divulgado no DOE (Diário Oficial do Estado) desta segunda-feira.

Entrega de vacinas

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) entrega para os municípios a partir desta segunda-feira (16) as 44.460 doses da Pfizer e as 26.150 doses da CoronaVac que chegaram no último sábado (14).

Segundo a resolução que será publicada no Diário Oficial, o quantitativo de 26.150 da CoronaVac e mais 9.156 da Pfizer serão usados pelos municípios como primeira dose (D1), para a vacinação de indivíduos acima de 18 anos de idade, por ainda possuírem população vacinável nessa faixa etária.

Já o quantitativo de 35.304 doses de vacinas da Pfizer será empregado pelos 79 municípios como primeira dose (D1) para a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos de idade, devendo nesta remessa realizar naqueles que tenham entre 16 anos a 17 anos, 11 meses e 29 dias de idade, com ou sem comorbidades. (Com assessoria)

