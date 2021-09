Dose de reforço da vacina da J&J impulsiona forte resposta imunológica

A J&J informou em um comunicado nesta terça-feira (21), que segundo os dados preliminares de dois estudos com indivíduos que haviam anteriormente tomado a sua vacina, a administração de uma segunda dose produziu um aumento na resposta dos anticorpos em adultos entre os 18 e os 55 anos.

Contudo, os resultados destas pesquisas ainda não foram avaliados pelos seus pares, reporta a agência noticiosa Associated Press (AP).

“Uma dose de reforço da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19 impulsionou um aumento na resposta dos anticorpos entre os voluntários envolvidos no estudo que haviam previamente recebido a vacina”, disse Mathai Mammen, diretor global de investigação e de desenvolvimento da J&J.

A empresa está atualmente em negociações com vários reguladores, incluindo a U.S. Food and Drug Administration (FDA), a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e outros sobre o uso de doses de reforço da sua vacina.