Domingo com tempo firme de sol e temperaturas elevadas

Mato Grosso do Sul deve enfrentar neste domingo (06), em grande parte do estado, indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade com a elevação das temperaturas. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 25°C e máximas de até 32°C.

A previsão meteorológica destaca que o dia será com céu claro, com algumas variações de nebulosidade ao longo do dia. Rajadas de vento, com velocidades variando entre os ventos estarão variáveis atuando entre o pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Ainda de acordo com o Cemtec há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Essas instabilidades ocorrem devido a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao transporte de calor e umidade.

Em outras cidades do estado, as temperaturas também devem atingir patamares elevados. Em Aquidauana, Anaurilândia e Porto Murtinho, os termômetros devem marcar 35ºC. Em Coxim, Corumbá, Dourados, Iguatemi e três lagoas 34ºC.

Já em Ponta Porã pode chegar em 31ºC. Por fim, em Camapuã , a máxima prevista é de 32ºC.

Com informações do Cemtec

