Doação de sangue segue em tempo integral neste sábado – Doadores de sangue podem comparecer neste sábado (18), no Hemosul Coordenador de Campo Grande até às 17h. O local está com baixos estoques de sangue do tipo O-, O+ e A+ e emitem situação de alerta para a população.

Vale lembrar que todos os tipos de sangue são bem vindos para manter o estoque não só de hospitais públicos, mas particulares de todo o Estado.

É importante ficar atento às doenças respiratórias que aumentam com o tempo seco e que deixam o doador inapto. Outro motivo que também impede a doação de sangue é a aplicação da vacina contra a Covid-19. Ficam inaptas à doação por um período de 48 horas quem tomou a Coronavac, já quem tomou a Astrazeneca, Pfizer ou Janssen, o intervalo deve ser de sete dias.

A instituição está tomando todas as medidas de biossegurança contra o novo coronavírus. O local é limpo frequentemente, oferece álcool gel, distanciamento das cadeiras e obriga o uso de máscara.

