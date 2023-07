Dia da pizza: dicas para aproveitar a iguaria de forma saudável

Nutricionista e professora da Estácio ensina trocas simples nos ingredientes que mantêm o sabor, mas diminuem a quantidade de calorias da refeição

Que tal uma pizza, nesta segunda-feira? Os amantes da iguaria italiana terão uma boa desculpa para trocar o jantar pela “redonda”, pois no dia 10 de julho comemora-se o Dia Mundial da Pizza. A data foi instituída em 1985, após um concurso em São Paulo que, à época, elegeu as 10 melhores receitas paulistas.

A paixão é tanta que os números surpreendem: segundo a Associação de Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), o país conta com cerca de 112 mil pizzarias ativas – considerando apenas as empresas evidenciadas pelo código de atividade (CNAE) e que estão cadastradas na Receita Federal.

O fato é que a pizza conquistou o coração e o paladar dos brasileiros, tornando-se um dos pratos mais apreciados em todo o país. No entanto, algumas pessoas podem ficar preocupadas com a quantidade de calorias de uma pizza tradicional. Para se ter noção, duas fatias de pizza de muçarela têm, em média, 720 calorias.

Mas será possível desfrutar de uma deliciosa fatia de pizza sem tanto peso na consciência (e na balança)? A nutricionista e professora da Estácio, Carolina Sousa, compartilha dicas valiosas para tornar o seu Dia da Pizza mais saudável, sem abrir mão do sabor.

1. Escolha ingredientes mais saudáveis: opte por ingredientes frescos e naturais, e aposte nas proteínas magras como cogumelos, frango grelhado ou frutos do mar. Evite embutidos com alto teor de gordura, como linguiças, bacon e pepperoni.

2. Modere na quantidade de queijo: sempre que possível, escolha opções mais leves, como queijos brancos, que possuem menos gordura em comparação aos queijos amarelos.

3. Prefira massas integrais: optar por massa de pizza integral pode aumentar a ingestão de fibras e nutrientes, além de proporcionar maior saciedade.

4. Controle a quantidade e o tamanho das porções: evite exageros e saboreie uma fatia de tamanho moderado. Lembre-se de que o segredo está na moderação.

5. Aposte em molhos caseiros: evite molhos industrializados, ricos em sódio e aditivos químicos. Prepare molhos caseiros, utilizando tomates frescos, ervas e temperos naturais.

Carolina Sousa ressalta que, além de fazer escolhas mais saudáveis nos ingredientes, é importante equilibrar a alimentação ao longo do dia. “Não é necessário excluir completamente a pizza da dieta, mas adaptá-la para que se encaixe em um estilo de vida saudável”, afirma a nutricionista.

Para finalizar, trouxemos uma receita de pizza de frigideira com poucas calorias, ideal para quem busca uma opção mais leve.

Pizza de frigideira com poucas calorias

Ingredientes

– 1 massa de pizza integral

– 2 colheres de sopa de molho de tomate caseiro

– 50 g de queijo branco da sua preferência

– Vegetais frescos a gosto (como tomate, abobrinha, espinafre)

– Temperos naturais (orégano, manjericão, pimenta-do-reino)

Modo de preparo

1. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio.

2. Abra a massa de pizza integral em formato redondo e coloque-a

na frigideira.

3. Espalhe o molho de tomate caseiro sobre a massa.

4. Adicione os vegetais frescos e o queijo cottage ou ricota.

5. Tempere com os temperos naturais a gosto.

6. Tampe a frigideira e cozinhe por cerca de 10 minutos, ou até a

massa estar dourada e o queijo derretido.

7. Retire a pizza da frigideira, corte em fatias e sirva imediatamente.

3 curiosidades sobre o prato mais famoso da Itália

1. A queridinha dos brasileiros A origem da pizza está relacionada com as regiões do sul da Itália, como a zona portuária de Nápoles. Considerada uma receita regional, era consumida, principalmente, pela classe operária.

Ao chegar no Brasil, por meio dos imigrantes vindos dessas localidades, a pizza carregava essas mesmas características, sendo vendida nas portas das fábricas, o que iniciou a sua popularização entre os brasileiros.

2. Pizza só se come de noite

Em todo o Brasil, é muito comum que o prato seja consumido no período da noite. Associa-se a esse hábito o fato de que, no início, as pizzas eram preparadas pelos próprios imigrantes em suas casas e degustadas após o horário de trabalho.

3. Recheios ‘abrasileirados’

Uma das características mais singulares das pizzas brasileiras são os recheios. O que não falta é criatividade, combinando diferentes ingredientes que conquistam todos os paladares.

O motivo de tanta fartura para rechear o prato possui várias suposições, mas acredita-se que, após a popularização e a abertura de pizzarias, os pizzaiolos passaram a recheá-las com a riqueza de ingredientes disponíveis no país, na época. O fato é que, independente da origem, as tradicionais pizzas brasileiras não abrem mão de muito queijo, algo que a Tirolez ama e produz como ninguém, há 43 anos.

Agora que você já sabe tudo sobre a história da pizza, que tal preparar a sua versão caseira?

[Da Redação, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]