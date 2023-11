‘Dia D’ de prevenção ao Câncer de Boca busca orientar população sobre doença

Na manhã desta quarta-feira (8), iniciou o ‘Dia D’ de prevenção ao Câncer Bucal. Com atividades programadas até às 14h, na Praça Ary Coelho, coração da região central de Campo Grande, a população poderá passar por triagens e avaliações de lesões suspeitas, além de receber orientações. A ação faz parte da Semana de Prevenção ao Câncer.

Pacientes que têm diagnóstico precoce com tumores iniciais de câncer bucal e orofaringe possuem chance de cura superior a 95%. Desta forma, a identificação inicial de lesões é de fundamental importância para o tratamento.

Em geral, o câncer bucal em seu estágio inicial não apresenta sintomatologia, por isso, a importância de procurar um cirurgião-dentista com frequência, explica a coordenadora da Rede de Assistência Odontológica da Secretaria Municipal de Saúde (CRAO-SESAU), Christiane Saliba.

“Por isso é muito importante que as pessoas busquem os serviços de saúde regularmente para avaliar a sua condição. O profissional saberá identificar um sinal suspeito e proceder com as devidas orientações e tratamento”, enfatiza.

Placas brancas, placas vermelhas, pequenas úlceras, podem ser visualizadas logo no início e, consequentemente, a possibilidade de cura é muito grande. Quando um paciente apresenta alguma sintomatologia como dor ou dificuldade de mover a língua, que são dores mais avançadas, a chance de cura cai para 45%.

” O câncer de boca em seu estágio inicial é uma doença silenciosa que tem pouca ou nenhuma sintomatologia, já nos estágios mais avançados pode apontar dores. Quanto mais avançada a doença, as feridas vão crescendo”, complementa.

O tabagismo e o consumo excessivo de álcool estão entre os principais fatores de risco para o câncer bucal e parte dos tumores de orofaringe, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Estudos apontam ainda que a obesidade e o baixo consumo de frutas e legumes também estão associados ao risco aumentado para as neoplasias.

De acordo com a estimativa do INCA, para o ano de 2023 são esperados 70 novos casos de câncer da cavidade oral em Campo Grande, sendo 50 para homens e 20 para mulheres. Em 2022, foram diagnosticados 89 casos de câncer de boca e orofaringe, sendo 67 em homens e 22 em mulheres, conforme levantamento feito junto ao Sistema de Informação de Câncer (SINCAN). A maior incidência está entre a faixa-etária de 50 a 74 anos.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.