Detran fecha agência do Shopping Campo Grande e serviços são realocados

A agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) do Shopping Campo Grande está fechada nesta quarta-feira (4) em função da suspeita de infecção por Covid-19 entre servidores.

A suspensão do atendimento é temporária para que todos os servidores e funcionários terceirizados façam o teste para Covid. Após os resultados, a volta do atendimento será avaliada.

Os clientes que haviam agendado atendimento referentes à CNH (Carteira Nacional de Habilitação) serão encaminhados para a agência do Pátio Central e as demandas referentes à veículos, para a agência Coronel Antonino. Todos foram comunicados via SMS e e-mail.