DETRAN alerta sobre licenciamento de placas final 4 e 5

Motoristas devem ficar atentos ao vencimento do licenciamento dos veículos com placa final 4 e 5 no Estado que vencem no fim deste mês.

De acordo com o calendário anual estipulado pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

Até o final do mês, os proprietários dos veículos com essas placas devem quitar o licenciamento, que pode ser pago em qualquer agência do Detran-MS ou na rede bancária credenciada: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Casas Lotéricas e Rede Pague Fácil.

Além da guia impressa que chega no endereço cadastrado pelo proprietário, é possível emitir a guia virtualmente. Basta acessar o Portal de Serviços meudetran.ms.gov.br ou aplicativo Detran MS , escolher a opção “veículo”, e “Guia Licenciamento e Multas”.

Licenciamento

O Licenciamento é um documento de porte obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado. O motorista flagrado circulando com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima que, de acordo com o art. 230 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), prevê aplicação de multa de R$ 293,47.

Confira o calendário dos próximos licenciamentos:

6 – Julho

7 e 8 – Agosto

9 – Setembro

0 – Outubro

