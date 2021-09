Depois de ventos fortes, chove em Campo Grande

Desde o princípio desta quarta-feira (8), ventos fortes atingiram toda Campo Grande e foram se intensificando durante à tarde até a chuva, finalmente, cair. Foi um alívio após semanas de intenso calor com sensação térmica chegando aos 40º e umidade a 15%.

Porém, a chuva chegou antes da previsão do Inment (Instituto Nacional de Meteorologia) que apontava que só aconteceria na virada para quinta-feira (9). Além da região Central, está chovendo nos bairros próximos à base aérea e há relatos de chuva no, Coronel Antonino, Mata do Jacinto, Nova Bahia e Vila Margarida.

Em alerta, o Inmet aponta possibilidade de tempestade, ainda nesta quarta, para mais de 24 cidades do Estado, principalmente em Dourados, Mundo Novo, Ivinhema, Sete Quedas e Amambai. O que pode provocar alagamento devido a intensidade da chuva que pode chegar a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia. Os ventos podem chegar a 60 km/h.

frio

A previsão ainda é que chegue a última frente fria do ano, derrubando as temperaturas para mínimas de 10ºC e máximas de 25ºC, de acordo com dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul). Na Capital, o frio deve chegar no máximo a 17ºC e o calor 27ºC. Tudo isso deve passar no fim de semana, já que domingo (11) o calor volta e a umidade cai novamente.