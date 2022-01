Curso para garçom e garçonete tem inscrições gratuitas em Campo Grande

A Prefeitura Municipal de Campo Grande promove entre os dias 31 de janeiro a 04 de fevereiro, das 13h às 16h, a 4ª edição do curso de Garçom e Garçonete. Serão 50 vagas e as inscrições já estão abertas. As aulas serão na sede da Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude), localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, no Condomínio Marrakech.

Com 13 anos de experiência na área, o professor Douglas Moraes ministrará técnicas de abordagem, atendimento ao cliente, montagem de mesas, colocação de utensílios, além de técnicas de manuseio ao servir vinhos.

“A ideia do curso é justamente capacitar ainda mais a mão de obra no setor de restaurantes e bares da nossa Capital, promovendo o melhor atendimento para o cliente final. Trazendo conhecimento e confiança para o profissional que estiver atendendo a mesa”, explicou Douglas.

Para a jovem Julia Medina, que fez parte da 1ª turma e hoje atua na área, as aulas abordaram técnicas inovadoras. “Gostei muito do curso, pois aprendi técnicas francesas e inglesas de atendimentos ao público e isso qualificou meu trabalho. ”

(Com informações da assessoria)