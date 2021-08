Curso gratuito de UX Design e Marketing Digital

Curso tem duração de quatro dias e visa auxiliar no desenvolvimento de habilidades

Recente pesquisa realizada pelo LinkedIn mostra uma lista com as habilidades que estão em alta no mercado e uma delas é o UX Design, com a justificativa de que ele ajuda as empresas na luta diária por visibilidade, presença on-line e auxilia na fidelização dos clientes.

Com potencial de crescimento, a área de UX Design ou “Experiência do Usuário” tem demandado por esse tipo de profissional que aumentou 69% em 2019, e a tendência é de maiores oportunidades nas próximas três décadas, segundo estudo da NN/g.

Por lidar diretamente com o comportamento dos usuários na jornada do consumo do produto, as empresas estão cada vez mais investindo no design centrado no usuário para criação dos seus produtos e ofertas dos serviços. Por isso, qualificações na área também estão sendo muito requisitadas.

Curso gratuito de UX Design

A startup de educação para economia digital Tera e o Santander Universidades promovem um ‘pocket bootcamp’ gratuito com mentorias e palestras sobre User Experience/UX Design e Marketing Digital.

O evento tem duração de quatro dias divididos em 8 horas e tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento de habilidades voltadas para essas áreas, que são muito demandadas por empresas que estão fazendo sua transformação digital.

Os cursos gratuitos do bootcamp Santander Digital são voltados para jovens com interesse no mundo digital e que querem desenvolver habilidades que serão ainda mais valorizadas no futuro. Para participar, os interessados devem se inscrever até o dia 26 de setembro, pelo site do programa. Os participantes que cumprirem as etapas descritas no edital receberão o certificado de conclusão.

Além disso, serão selecionados os melhores estudantes para concorrer a bolsas de estudos nos programas de UX Design (50 vagas) e Marketing Digital (100 vagas), ofertados pela Tera. Com duração de três e cinco meses, os cursos gratuitos oferecem para os participantes a oportunidade de interagir em projetos reais de empresas parceiras.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

