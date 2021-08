Governo antecipa para agosto entrega de 3,9 milhões de doses

O Ministério da Saúde informou hoje (19) que conseguiu antecipar a chegada de mais 3,9 milhões de doses, para o mês de agosto, de vacinas contra a covid-19. Com a nova previsão de entregas, o mês deve fechar com 68,8 milhões de doses disponibilizadas para a população.

Por conta da antecipação, a expectativa é que os laboratórios entreguem 62,6 milhões de vacinas no mês de setembro. De acordo com a pasta, serão 131,4 milhões de doses em dois meses. A medida faz parte do empenho do governo em vacinar toda a população adulta com pelo menos uma dose até o fim de setembro.

Até o momento, 207,4 milhões de doses foram entregues ou estão em processo de distribuição aos estados e municípios para a campanha de vacinação. Dessas, 172,9 milhões já foram aplicadas, sendo 119 milhões de primeira dose e 52,9 milhões de segunda dose ou dose única da vacina.

O andamento da vacinação pode ser conferido na plataforma Localiza SUS, atualizada diariamente.

Em 2021, cerca de 755 pessoas que venceram o certame do Nota MS Premiada deixaram de ir buscar o montante, as informações são da SEFAZ (Secretaria de Estado de Fazenda). Desta vez, o ganhador foi contemplado em 100 mil reais e ainda não foi identificado.

O sorteado foi o único do último concurso e acertou seis dezenas. Até o momento, a única informação que se sabe, é que ele fez uma compra no valor de R$52,87 em um Supermercado no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande.

Como participar

Para participar basta pedir a inclusão do CPF nas notas de compras feitas no comércio do nosso Estado. Com isso, oito dezenas que permitem concorrer ao sorteio mensal são emitidas automaticamente.

Conferir se foi contemplado no programa também é fácil, basta acessar o site www.notamspremiada.ms.gov.br e digitar o número do CPF. Depois do sorteio, os ganhadores precisam fazer um cadastro, também disponível no portal. É a validação dele que determina o pagamento, que acontece somente nos dias 5 e 20 de cada mês.