Focos de incêndio no Pantanal são extintos pelo Corpo De Bombeiros de MS

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) anuncia o sucesso na extinção dos incêndios florestais que assolaram o Pantanal. As equipes, em ações coordenadas em diferentes áreas, aliadas à contribuição da chuva que abençoou várias regiões do estado, finalmente conseguiram extinguir os focos.

Segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), nesta sexta-feira, 24 de novembro, não há mais focos ativos de incêndio florestal em todo o estado. Essa notícia marca um alívio para a população e para as autoridades que vinham enfrentando desafios consideráveis para controlar as chamas.

Na região do Porto Esperança, um dos últimos focos ativos, que persistia até ontem (23), foi controlado e extinto pelos bombeiros. O sargento Argeu, responsável pela operação no local, destacou as técnicas utilizadas para combater o incêndio de média proporção. “Foram realizadas técnicas de combate direto, atacando fogo na cabeça, flanco e retaguarda, e tivemos êxito na extinção”, afirmou.

Mesmo com a extinção total dos focos de incêndio, o Corpo de Bombeiros mantém um monitoramento rigoroso como parte das ações da Operação Pantanal 2023. A tenente-coronel Tatiane Inoue, chefe do Centro de Proteção Ambiental, destacou que, após a chuva, apenas uma guarnição está em situação de monitoramento na região do Nabileque.

A chuva desempenhou um papel crucial na extinção dos incêndios florestais, sendo que em Corumbá foram registrados impressionantes 142,4 mm em 24 horas. Outras regiões afetadas, como Miranda, Porto Murtinho, Bonito e Aquidauana, também receberam volumes significativos de chuva, aliviando as condições críticas.

Além do trabalho de campo, equipes do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA) da Polícia Militar, realizaram vistorias na região do Pantanal do Rio Negro, onde ocorreu um incêndio florestal em 4 de novembro. O objetivo foi examinar o local e determinar se o fogo teve causas naturais ou humanas.

A operação de combate aos incêndios florestais, que começou em 17 de maio de 2023, envolveu mais de 300 bombeiros e bombeiras militares em ações de prevenção, preparação e combate em todo o estado.