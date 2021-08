Confira quais Upas prestam atendimento infantil neste domingo

Neste domingo (29), quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), e Centros Regionais de Saúde (CRSs), prestam atendimento infantil durante o período da manhã em Campo Grande, é o que revela o organograma diário da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), divulgado hoje. De acordo com a escala, os núcleos que oferecem os serviços à população no período matutino são: Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário e Leblon.

No período vespertino a ordem permanece, e à noite, mais dois polos contam com médicos pediatras. Veja também como fica o cronograma para clínico geral nos três períodos entre as 10 unidades de saúde da Capital.