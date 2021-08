Concurso abre vagas com salário inicial de 4.631,25

O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança (Sejusp), publicou, nesta quarta-feira (18), edital de concurso público para cargos de agente de segurança penitenciário/policial penal.

Ao todo, são 2.420 vagas, sendo 1.944 para homens e 476 para mulheres. O concurso será organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Instituto Selecon) e terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

O edital Sejusp nº 02/2021 está disponível no site da Sejusp e também no site da Selecon, contendo todas as informações detalhadas sobre o concurso.

Para ingressar no cargo é requisito a conclusão do ensino médio ou curso profissionalizante de ensino médio ou, ainda, formação de nível superior, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.

O salário inicial é de R$ 4.631,25 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva, podendo ser desempenhada em regime de escala de plantão.

Veja também: Sesau passa a oferecer teste que fica pronto em 20 min

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) passou a ofertar testes rápidos com o resultado em 20 minutos. O Centro de Testagem da prefeitura foi inaugurado no último dia (10), e passou a ofertar gratuitamente à população até 350 exames de antígeno por dia.

O resultado é considerado o mais confiável dentro dos testes rápidos, se enquadrando no padrão ouro, assim como o RT-PCR. O exame utiliza a mesma forma de coleta de material para análise do exame mais realizado na rede municipal de saúde, através do Swab nasal. Da mesma forma que o RT-PCR, só será feito o exame em quem apresentar sintomas respiratórios, como tosse, coriza, dores de cabeça e pelo corpo e febre, há até sete dias.

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) passou a ofertar testes rápidos com o resultado em 20 minutos. O Centro de Testagem da prefeitura foi inaugurado no último dia (10), e passou a ofertar gratuitamente à população até 350 exames de antígeno por dia.

O resultado é considerado o mais confiável dentro dos testes rápidos, se enquadrando no padrão ouro, assim como o RT-PCR. O exame utiliza a mesma forma de coleta de material para análise do exame mais realizado na rede municipal de saúde, através do Swab nasal. Da mesma forma que o RT-PCR, só será feito o exame em quem apresentar sintomas respiratórios, como tosse, coriza, dores de cabeça e pelo corpo e febre, há até sete dias.