Com estoque baixo, banco de leite do Hospital Universitário tem estoque para apenas três dias

O Banco de Leite do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) desempenha um papel vital na alimentação e tratamento de bebês prematuros e recém-nascidos em condições críticas. Atualmente, o estoque do banco está sendo crucial para o sustento de 22 bebês, dos quais 16 estão sendo atendidos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e Unidades de Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN), enquanto 4 estão no Centro Obstétrico (CO) e outros estão sendo tratados no Centro de Terapia Intensiva (CTI) pediátrico.

Esses bebês, que dependem do leite materno como parte essencial de seu tratamento clínico, consomem cerca de três litros diários, destacando a importância crítica deste recurso. O leite humano não é apenas alimento, mas também um componente fundamental do tratamento médico para esses bebês.

No Banco de Leite do Humap, o leite é cuidadosamente classificado de acordo com suas propriedades e cada bebê recebe uma prescrição personalizada, seja para leite hipercalórico, colostro ou de baixa acidez, atuando como uma forma de medicamento essencial para o tratamento dos recém-nascidos.

Para atender a essa demanda crucial, o Humap-UFMS incentiva as mães a doarem leite. As interessadas podem entrar em contato pelos telefones 3345-3027 ou 99633-2510 para agendar a retirada do leite, ou então comparecer pessoalmente ao Banco de Leite para fazer a extração no local, um processo rápido que dura, em média, 15 minutos. No entanto, o estoque atual está previsto para durar apenas três dias, destacando a urgência da doação.

Tanto no Banco de Leite do Humap quanto na residência da doadora, uma equipe especializada oferece orientações detalhadas sobre higiene, técnicas de extração e armazenamento adequado do leite doado, garantindo a segurança e a qualidade do material recolhido.

