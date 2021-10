Com desaceleração na vacinação, cidades começam a recusar repasse de doses em MS

Falta de lugar para estocar novas unidades de imunizantes é um dos problemas alegados

No dia em que Mato Grosso do Sul chegou ao índice de 60% de toda a sua população vacinada contra a COVID-19, segundo o boletim epidemiológico, a Secretaria de Estado de Saúde vem enfrentando um dilema: alguns municípios estão recusando a oferta de receber novas doses de imunizantes por estarem com os estoques cheios ou já terem atingido metas satisfatórias de vacinação.

Por possuírem estoque de imunizantes para continuar a aplicação de vacinas, os municípios de Anaurilândia, Aquidauana, Aral Moreira, Paraíso das Águas, Paranhos, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Terenos e Tacuru não vão receber novas doses da Pfizer e da AstraZeneca.

Enquanto isso, Coronel Sapucaia, Japorã, Miranda, Rio Brilhante e Rochedo deixam de receber doses da vacina Pfizer. Os municípios de Sidrolândia e Ivinhema deixam de receber remessas do imunizante da AstraZeneca.

De acordo com a pasta, começou na quinta-feira (7) a distribuição de 78.555 doses das 106.500 que chegaram ao Estado na terça-feira (5). Os municípios retirarão 52.650 doses da vacina da Pfizer e 25.905 doses da AstraZeneca.

O restante das doses, 37.440 no total, vai continuar armazenado na Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica e só será distribuído aos municípios após o dia 13, ainda sem definição de data.

Mesmo com o quadro atual de imunização avançado, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, pediu empenho aos municípios para que apliquem as doses de vacinas durante o feriado prolongado.

Apesar de estarmos com a vacinação em estágio avançado em Mato Grosso do Sul, precisamos continuar a aplicar as doses naquelas pessoas que ainda não tomaram a primeira dose e completar o esquema vacinal daqueles que tomaram a segunda dose”, disse.

Mato Grosso do Sul está entre os estados que mais vacinaram a população no país, com 76,79% da população geral tendo recebido pelo menos uma dose e 59,45% com o esquema vacinal completo.

Ao todo, 94,89% da população adulta vacinável maior de 18 anos recebeu a primeira dose imunizante e 78,01% foram vacinados com a segunda.

Por meio de comunicado em seu sítio oficial, a secretaria aponta que o Estado aplicou até o momento 3.784.552 doses, sendo 1.922.318 com a primeira dose, 1.435.197 com a segunda e 234.996 com a única. Mato Grosso do Sul aplicou 192.041 doses de reforço, representando 39,33% do publico-alvo. Segundo o sistema e-vacinas, o Estado tinha ao todo, até a última quarta-feira (6), 325.636 doses de vacinas paradas nas geladeiras.

NEGACIONISMO PREJUDICA AVANÇO DOS ÍNDICES

Os números de MS na vacinação impressionam, mas não são os únicos motivos para as cidades estarem com as geladeiras cheias de vacina. Segundo autoridades ouvidas por O Estado, o negacionismo da população prejudica.

“Há resistência em parte da população”, disse um prefeito que prefere não se identificar. O motivo passa pelo fato de a maioria dos negacionistas serem entusiastas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o que abalaria a base eleitoral do político.

Na última terça, o próprio Resende atribuiu a desaceleração da vacinação aos negacionistas. “São grupos que ignoram evidências científicas”, disse.

Estamos tentando fazer a conscientização da importância da vacina, mas tem parte da população que pensa o contrário, elas têm acesso a informações contrárias e formam sua opinião em cima disso”, apontou Aline de Oliveira, secretária municipal de Saúde de Rio Brilhante.

Em Aquidauana, onde 7 mil doses estão estocadas nas geladeiras, o prefeito Odilon Ribeiro (PSDB) também admitiu a dificuldade.

“Não tem mais fila, nem falta de vacina. Não tem o que fazer, mas agora começa a represar as doses”, avaliou.

Estado aumenta incentivo financeiro aos municípios como estratégia

A Secretaria de Estado de Saúde adotou a estratégia de aumentar o repasse de verbas por metas atingidas de imunização.

A pasta promete aumentar os incentivos em um total de cerca de R$ 17,9 milhões.

A distribuição ocorrerá em três parcelas, em novembro, dezembro e janeiro, de acordo com a população do município estimada para o ano de 2021 pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Na segunda resolução, a pasta irá distribuir R$ 11.924.589,60 para quem aplicar 90% das doses. O município com percentual entre 90% e 94,99% de doses aplicadas receberá no mês subsequente 70% do valor. Os municípios com percentual superior a 95% receberão 100% do incentivo.

Texto de Rafael Ribeiro

