Com amplo e moderno escritório, advogadas abrem espaço em Ribas do Rio Pardo

Ideia nasceu do anseio de oferecer atendimento jurídico de forma eficiente para trabalhadores, principalmente os de baixa renda

Após atuar por tantos anos na Capital oferecendo serviços de advocacia na área criminal e penal a Advogada e Corretora de Imóveis, Silmara Felix encontrou no apoio da amiga Dalila Barbosa, a oportunidade para investir no interior do Estado. Com um amplo e moderno escritório, elas já iniciaram os atendimentos no município de Ribas do Rio Pardo a 97 quilômetros de Campo Grande, há dois meses.

Pensando na expansão dos empreendimentos que chegaram nos últimos anos para a região e na necessidade de oferecer atendimento jurídico de forma eficiente para trabalhadores, principalmente os de baixa renda, que o escritório Advogados e Associados nasceu.

“Escolhi Ribas pelo fato do fluxo de empresas que estão chegando lá e do número de pessoas que vão precisar de um trabalho extra. Quando a cidade é pequena ela tem uma rotina e poucos profissionais atuando. Para que eu possa ampliar meu rol de clientes, deixei de atender só a Capital e ampliei atendimento no interior também e nosso trabalho é bastante voltado para pessoas de baixa renda, temos que respeitar esse público”, explica Silmara.

Nascida em Jardim, Silmara adotou Campo Grande como sua casa há 32 anos. A profissional atua como Advogada há 10 anos e como Corretora de Imóveis há 12. Apaixonada pelo direito criminalista e pela corretagem, a empresária que já atua na área na Capital, relembra que o sonho de migrar para o interior vem de tempos.

“Eu já atendia no interior, mas não tinha um escritório fixo em nenhum outro município, só em Campo Grande. Na verdade eu sempre tive um sonho sim de ter um escritório no interior e inicialmente eu queria ter em Jardim porque eu sou filha de lá, mas a distância dificultou um pouco”, comenta.

Silmara já teve clientes em várias cidades do interior do estado, como por exemplo, Dourados, Aquidauana, Jardim, Bela Vista e Dois Irmãos do Buriti, mas sua realização pessoal foi conquistar o escritório em outra cidade e encontra no caminho pessoas que junto dela abraçam o sonho e ajudaram tornar realidade.

“Minha realização pessoal é ter conseguido ampliar o conhecimento e poder trabalhar em outra cidade. Ter conhecido pessoas boas por lá, gente que estão felizes com a nossa chegada. Essa minha colega é uma trabalhadeira, quer vencer, tem esse interesse e isso pra mim é muito importante porque assim a gente acaba impulsionando. Estou muito feliz e realizada com isso”, finaliza.

Serviço

O escritório da Silmara e da Dalila fica na Rua Álvaro Jobim, 1195, Vila Nossa Senhora da Conceição, em Ribas do Rio Pardo. O atendimento ao público será com hora marcada e já está pronto para atender toda a população riopardense. Para mais informações entre em contato através dos números (67) 99285-9800, falar com Silmara e (67) 99208-8750 Dalila.

Em campo Grande a Silvana atende na Rua Rio Grande do Sul, 1768, sala 05, região central. Os telefones para contato são: (67) 99285-9800 / (67) 99940-5378 / (67) 99944-5378

(Texto: Bruna Marques)