Com 70% vacinados, Estado inaugura o programa Retomada Segura MS

Pacote conta com seis ações que visam garantir segurança da população

Mato Grosso do Sul atingiu a marca de mais de 70% da população acima de 18 anos ou mais vacinada com, pelo menos, a primeira dose. Encabeçado pelo governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), com o apoio da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), do Cosems (Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul) e da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), foi lançado ontem (27) o programa Retomada Segura MS, que estabelece um pacote de medidas sanitárias que garantam segurança para a economia e a população.

O programa conta com um conjunto de seis ações a fim de possibilitar ao cidadão sul-mato-grossense a retomada de suas atividades cotidianas dentro de um ambiente mais favorável à sua segurança. As seis ações são: Biossegurança MS, Teste MS, Conscientiza MS, Passaporte Vacina MS, Imuniza Trabalhadores MS e Vacina MS.

O projeto Biossegurança MS reforça as medidas gerais de proteção nos diversos setores da sociedade. O projeto Teste MS tem a função de ampliar a realização de testes rápidos de antígeno, a notificação dos resultados e a contraprestação de utilização destes pelos 79 municípios. A SES vai ampliar a distribuição no Estado.

Além disso, o projeto Conscientiza MS vem para orientar o cidadão sobre a manutenção de cuidados de biossegurança após ser vacinado, ao passo que o projeto Passaporte Vacina MS exige a apresentação do comprovante de vacinação da 1ª dose para acesso a eventos com mais de 100 pessoas.

Por sua vez, o projeto Imuniza Trabalhadores MS realiza a busca ativa dos trabalhadores das indústrias que ainda não se vacinaram ou que não completaram o seu ciclo vacinal. Como forma de incentivo, a Fiems vai oferecer aos seus associados um selo de ouro para as empresas que tiverem 100% dos colaboradores imunizados.

Por fim, o projeto Vacina MS tem o objetivo de aplicar cerca de 275.000 doses pelos 79 municípios do Estado, em sete dias, bem como a realização do “dia D” da vacinação. Além disso, o movimento Unidos Pela Vacina, liderado pela Fiems, levou equipamentos de biossegurança a todo o Estado.

Para o presidente da Fiems, Sérgio Longen, para Mato Grosso do Sul continuar sendo destaque nacional é necessário exigir o passaporte vacinal. “A ação integrada está fazendo a diferença e, nossa sugestão como empresários, é a de que nós precisamos do passaporte para a entrada nos estabelecimentos e nas empresas”, afirma.

O prefeito de Amambaí, Edinaldo Luiz de Melo Bandeira, representou os prefeitos e ressaltou a importância das doações enviadas aos municípios. “Nos municípios do interior, todo o auxílio foi muito bem- -vindo. O apoio da Fiems e da SES fez toda a diferença para nos tornarmos o primeiro Estado com a imunidade coletiva”, informa.

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, parabenizou os servidores da linha de frente da vacinação. “Essas marcas não foram conquistas de uma pessoa só, foi uma conquista daqueles que estão, dia após dia, aplicando as vacinas”, revelou.

Segundo o secretário de Saúde de Campo Grande, José Mauro Filho, são 50 mil pessoas que não tomaram a primeira dose na Capital e 200 mil pessoas no Estado. “São essas pessoas que precisamos encontrar, por isso a importância da busca ativa”, finalizou. (Isabela Assoni)