Ciclista morre atropelada por carreta na região central

Uma mulher ainda não identificada, morreu atropelada na tarde de hoje (03), em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações de testemunhas, a vítima andava de bicicleta elétrica, quando foi atropelada por uma carreta.

O acidente aconteceu na na Ranulpho Marques Leal, próximo ao Cristo. A Polícia Civil compareceu no local para investigar as causas. Segundo o site Jp News, equipes do Corpo de Bombeiros também compareceu para auxiliar os policiais nas averiguações.

