Chuvas extinguem focos de incêndio no Pantanal, mas bombeiros seguem monitorando área

As chuvas eliminaram os focos de incêndio que persistiam no Pantanal. Com as condições climáticas favoráveis, queimadas mais intensas em Carandazal, Abobral, Forte Coimbra e Nhecolândia foram extintos, como foi constatado durante sobrevoo dos bombeiros nestas regiões neste domingo (29). Apesar disso, o monitoramento contra novos focos continua na região.

A constatação da extinção dos focos foi informada pelo comandante da Operação Hefesto, tenente-coronel Leandro Borges Bertholdo. “As condições climáticas favoráveis foram determinantes para a extinção dos incêndios, com três das seis guarnições de linha de frente retornando à base (quartel do Corpo de Bombeiros de Corumbá). Em algumas regiões, como o Abobral, choveu forte”, acrescentou.

Também choveu no Pantanal ao norte de Corumbá, que contempla as sub-regiões do Paraguai e Paiaguás. O pantaneiro Armando Lacerda, do Porto São Pedro, localizado no entorno da Serra do Amolar, relatou melhora da situação após as chuvas que eliminaram os focos de incêndio. “O capim começou a reverdecer”, adiantou.

Operação

A Operação Hefesto é realizada no Pantanal há 58 dias, envolvendo mais de 140 bombeiros militares e brigadistas das propriedades rurais, além de viaturas e três aeronaves Air Tractor. Atualmente, 45 bombeiros estão em ação e em constante revezamento. Antes da chegada da chuva, foram montadas três bases para operação das aeronaves responsáveis pelo lançamento de água – na fazenda BrPec (Miranda), Forte Coimbra e Corumbá.

No sábado, houve combates aéreo e terrestre no Abobral (entre a MS-184 e a BR-262), com o fogo atingindo o Morro do Urucum. Os bombeiros também atuaram e controlaram um incêndio no Morro do Rabicho, área de adestramento da Marinha, próxima da cidade de Ladário. No Carandazal, entre Corumbá e Porto Murtinho, a chuva forte apagou o grande incêndio. (Com assessoria)

