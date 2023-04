Censo Previdenciário para servidores de MS vai até sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (28) o Censo Cadastral Previdenciário de Matro Grosso do Sul, para servidores públicos do estado que estão ou não na ativa.

O objetivo do Censo Previdenciário é realizar uma atualização cadastral obrigatórias dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul. A realização deste Censo é obrigatória para segurados, dependentes, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS/MS (Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul).

Estes citados estão podem estar vinculados tanto aos órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo, como dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública.

Também participam do Censo Previdenciário de 2023 militares ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao SPSM/MS (Sistema de Proteção Social dos Militares de Mato Grosso do Sul).

Como fazer

O Censo é feito, preferencialmente na modalidade de autocadastramento online, por meio de formulário eletrônico disponível no endereço www.censo.ms.gov.br. Como forma de evitar a evasão na realização de recadastramento, alguns municípios do Estado recebem atendimento presencial da Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul). Nesta segunda-feira (24), os municípios de Coxim e Ponta Porã receberão atendimento presencial.

A atualização cadastral possui caráter obrigatório e pessoal para: os segurados, dependentes, aposentados e pensionistas dos órgãos, das autarquias e das fundações do Poder Executivo, dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública vinculados ao RPPS/MS; militares estaduais, ativos, da reserva remunerada, reformados, dependentes e pensionistas vinculados ao SPSM/MS; servidores ativos que estejam: cedidos, em autorização de exercício, em designação de exercício, a qualquer título, independentemente do destino; licenciados, afastados ou que, por qualquer motivo, estejam ausentes de suas atividades.

Clique aqui para ler o passo a passo

Em caso de dúvidas, o servidor poderá entrar contato pelos telefones (67) 4042-1007, o WhatsApp (67) 99630-7481 e o e-mail específico do Censo Previdenciário, que é o [email protected].

Contudo, ainda há a possibilidade do censo ser feito de maneira presencial, na sede da Ageprev, que fica na Avenida Mato Grosso, número 5778, Bloco I. O prédio fica aberto para atendimento ao público das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

