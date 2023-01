Capivara é capturada dentro de piscina em residência

Uma capivara foi encontrada, na manhã de hoje (27), dentro de uma piscina em uma casa de Campo Grande. A Polícia Militar ambiental foi ao local após receber um chamado do morador, de 81 anos.

O dono da residência, localizada no bairro Azaleia, se assustou com o animal na piscina de sua casa. Rapidamente ele telefonou para a PMA, que foi ao local. Com o uso de cambões uma equipe conseguiu realizar o resgate da capivara.

Se o animal não fosse visto pelo morador, ele poderia ir a óbito pelo cansaço, por não conseguir sair da água.

O animal foi encaminhado para atendimento no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital e, quando e se possível, será reintroduzido ao seu habitat natural.

