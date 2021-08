Capital cria grupo de estudo para implantar hospital nas Moreninhas

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) instituiu nesta sexta-feira (6) um grupo de trabalho para estudo, estruturação, execução e acompanhamento dos processos administrativos relativo ao projeto de implantação do Day Clinic “Vó Honória Martins Pereira”, o hospital das Moreninhas. Ainda não há um prazo definido para início das obras.

A publicação com a nominação do grupo foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande, que é formado por representantes de diversos setores. Com a unidade, a Capital pretende aumentar a oferta de leitos para realização de diagnósticos e cirurgias de baixa e média complexidade, além de garantir agilidade no acesso aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) aos serviços especializados.

A unidade, conforme a prefeitura, deve funcionar como o Hospital Dia para a realização de atendimentos clínicos, diagnósticos e cirurgias que exigem que os pacientes fiquem na unidade por um período máximo de 12 horas, desde o atendimento ambulatorial, assistência intermediária e internação.

O fluxo de atendimento deve reduzir custos dos tratamentos, evitando a internação contínua, e otimizar o tempo de internação hospitalar, o que reduz a infecção e o estresse do paciente.

O projeto prevê um complexo de três salas cirúrgicas, 1 sala de recuperação pós-anestésico com quatro leitos, 18 leitos de internação temporária, três leitos de estabilização, quatro salas para exames diagnósticos como raio-x, ultrassom, tomografia, colonoscopia e endoscopia.

É planejado ainda salas de gesso, central de material e esterilização, curativo, sala de indução e recuperação pós anestésicos, 4 consultórios, farmácia, serviço social, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, salas administrativas e banheiros com acessibilidade.

Sobre os recursos humanos, a Rede Municipal de Saúde já possui no seu efetivo de profissionais de saúde concursados, como médicos especialistas, enfermeiros, farmacêuticos, assistentes sociais, técnicos entre outros, nas diversas áreas correlatas necessárias. (Com assessoria)

