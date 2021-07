Capital amplia locais de vacinação contra influenza durante a tarde desta quinta-feira

Mais dez unidades de saúde vão aplicar a vacina contra influenza nesta quinta-feira (08) em Campo Grande. Os pontos vão atender entre 7h30 e 16h45, com intervalo para almoço, e distribuirão senhas para atender à população.

A vacina que protege contra três vírus que provocam a gripe está disponível para todos os campo-grandenses desde a última terça-feira (06), depois que o Ministério da Saúde liberou a vacinação da população em geral, uma vez que a procura do grupo prioritário pelo imunizante está baixa em todos os municípios do país.

Para atender a demanda, que aumentou substancialmente, as unidades estão trabalhando com entrega de senhas, sendo disponibilizado o quantitativo suficiente para atender à população que busca pela vacina e evitar aglomerações nas unidades.

“As senhas são distribuídas de acordo com a capacidade de cada uma das unidades. Em alguns casos é necessário suspender a entrega para que possa se dar vazão ao público que já está no local, em seguida retorna com a distribuição”, explica o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Confira em quais unidades haverá vacinação:

Das 7h30 às 10h45

Centro

UBS 26 de Agosto

USF Vila Carvalho

USF Vila Corumbá

Lagoa

USF Bonança

USF Antártica

USF São Conrado

C.F Portal Caiobá

USF Vila Fernanda

USF Tarumã

UBS Buriti

USF Oliveira

USF Batistão

USF Coophavilla

UBS Caiçara

Segredo

USF Cox

USF Vida Nova

C.F Nova Lima

UBS Estrela do Sul

USF José Tavares

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Jardim Paradiso

USF Seminário

USF São Benedito

USF José Abrão

USF Azaleia

Imbirussu

USF Sírio Libanês

UBS Silvia Regina

UBS Popular

USF Indubrasil

USF Zé Pereira

USF Aero Itália

USF Albino Coimbra

USF Serradinho

UBS Lar do Trabalhador

USF Ana Maria do Couto

Bandeira

USF Cristo Redentor

UBS Carlota

UBS Universitário

USF Itamaracá

USF Moreninha

USF Arnaldo Figueiredo

USF Cidade Morena

USF Mape

USF Três Barras

Prosa

USF Noroeste

USF Estrela Dalva

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

USF Marabá

Anhanduizinho

USF Dom Antônio

UBS Jockey Club

USF Anhanduí

UBS Dona Neta

USF Botafogo

C.F Iracy Coelho

USF Parque do Sol

UBS Aero Rancho

USF Macaúbas

USF Paulo Coelho

USF Los Angeles

USF Mário Covas

USF Aero Rancho IV

USF Aero Rancho Granja

USF Cohab

USF Nova Esperança

USF Alves Pereira

Das 13h 16h45

Centro

UBS 26 de Agosto

USF Vila Carvalho

USF Vila Corumbá

Lagoa

USF Bonança

USF Caiçara

USF São Conrado

USF Antartica

Segredo

USF Seminário

USF São Benedito

USF José Abrão

USF Azaleia

USF Jardim Paradiso

USF Vida Nova

C.F. Nova Lima

Imbirussu

USF Sírio Libanês

USF Indubrasil

Bandeira

USF Cristo Redentor

USF Arnaldo Figueiredo

USF Cidade Morena

USF Mape

USF Três Barras

Prosa

USF Marabá

USF Estrela Dalva

Anhanduizinho

USF Mário Covas

USF Aero Rancho IV

USF Aero Rancho Granja

USF Cohab

USF Nova Esperança

USF Alves Pereira

UBS Aero Rancho

USF Paulo Coelho Machado