Campo Grande vai receber parque de tecnologia na Esplanada Ferroviária

Campo Grande vai receber um parque de tecnologia, a “Estação Digital” que deve ser instalada na Esplanada Ferroviária. O projeto é da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) que estuda a implantação do partir de sugestões de diversos órgãos públicos.

A Prefeitura está intensificando os estudos que visam definir os aspectos arquitetônicos e financeiros para implantação da Estação Digital, projeto que faz parte do Reviva Campo Grande, programa que vai contribuir para a recuperação econômica do Município, gerando emprego e renda;

Em janeiro deste ano foi criado um grupo especial de trabalho para subsidiar o estudo e a estruturação do projeto e as demais ações previstas no Termo de Referência para implantação do Parque Tecnológico e de Inovação, em especial com a finalidade de estruturar e elaborar a governança que será empregada no referido Parque, e em junho membros da Prefeitura também foram a Recife visitar o Porto Digital, referência para o projeto de Campo Grande.

Para o secretário da Sidagro, Rodrigo Terra, o local pode ser considerado perfeito para instalação da Estação Digital. “Este local tem todas as características necessárias para que o Parque Tecnológico dê certo”, afirmou Rodrigo, lembrando que aquele é um espaço histórico e já teve importância fundamental para o desenvolvimento da cidade. “Queremos trazer novamente para este local, no centro da cidade, a importância histórica dessa região”, explica.

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (5) que não recebeu aviso prévio sobre o cancelamento da reunião dos chefes dos Três Poderes, comunicada nesta tarde pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, durante sessão da Corte. Durante transmissão semanal ao vivo, Bolsonaro sugeriu que a Corte trabalha para torná-lo inelegível e impedido de disputar as eleições em 2022.

“Querem me tirar daqui na canetada. Querem me tornar inelegível na caneta. Isso é jogar dentro das quatro linhas da Constituição?”, argumentou. Segundo o presidente, Fux se alimenta da imprensa para emitir suas notas. “Tudo o que eu falo satanizam, debocham. Não posso defender nada, mas não vou deixar de cumprir com o meu dever”, disse.

O cancelamento da reunião por Fux acontece após reiterados ataques de Bolsonaro a ministros do Supremo, em especial, ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, e ao ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No comunicado lido hoje, Fux afirmou que “diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras” e reforçou que ataques a ministros são ataques a toda a Corte. Bolsonaro, entretanto, disse que nas suas palavras não há nenhum ataque ao Supremo.