Campo Grande está entre as cinco cidades do país a participar do Programa Nacional de Testagem da COVID-19

Campo Grande está entre as cinco cidades do país selecionadas para participar do Programa Nacional de Testagem para o novo Coronavírus realizado pelo Ministério da Saúde. O lançamento está previsto para acontecer na sexta-feira (17) e ocorrerá de maneira simultânea em todos os municípios participantes por webconferência.

Além de Campo Grande, foram selecionadas para participar do programa as cidades de Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Porto Velho (RO) e Foz do Iguaçu (PR).

Para a Capital serão disponibilizados 200 testes rápidos de antígeno que serão ofertados à população no Centro de Testagem da Covid-19, localizado na região central da Capital. O resultado do exame é divulgado entre 15 e 20 minutos. Após a liberação, os técnicos devem orientar os pacientes a realizarem isolamento, em caso de detecção do coronavírus.

A testagem é parte essencial na estratégia de controle da transmissão do vírus SARS-CoV-2,o agente causador da COVID-19. Os resultados obtidos serão úteis para orientar os gestores no planejamento e realização de abordagens semelhantes nos estados e municípios.

Uma estratégia de testagem sistemática e abrangente é fundamental para identificar os casos sintomáticos e casos assintomáticos na população geral e grupos vulneráveis.

Desta forma, é possível nortear a implementação de medidas de controle mais especificas para evitar a circulação do vírus, como isolamento dos casos e quarentena dos contactantes, de forma a permitir que a sociedade e a economia possam prosseguir com suas atividades de forma mais segura.

Lançamento



O lançamento do Programa Nacional de Testagem para o novo Coronavírus acontece às 09h no Centro de Testagem, localizado na Rua Barão Do Rio Branco, 1811, Centro.