Campo Grande arrecada toneladas de alimentos com festival de Design

O Campo Grande Design Festival, se encerrou neste domingo (19), durante o projeto “Domingo em Família” nos altos da Afonso Pena, e arrecadou aproximadamente três toneladas de alimentos não perecíveis por meio da exposição “Criatividade Contra a Fome”, que foram doados ao FAC (Fundo de Apoio à Comunidade).

Os pratos foram personalizados por arquitetos, designers e artistas, com o propósito de chamar a atenção à gravidade do tema com criatividade e arrecadar alimentos não perecíveis. Cerca de 150 profissionais renomados do segmento de arquitetura, decoração, artes e personalidades influentes participaram da ação.

Todos os profissionais receberam um prato em branco para fazer uma intervenção artística com foco em chamar a atenção do espectador para a causa. As peças entregues receberam o selo de autenticidade Club Design.

“É o início de um projeto de sucesso que só vai crescer a cada ano. Agradeço a todos os parceiros que acreditam na nossa ação. A somatória de esforços, o trabalho feito a muitas mãos com a intenção de ajudar, de ir além da nossa zona de conforto e pensar que toda sociedade é de nossa responsabilidade, faz deste evento um sucesso”, pontua a primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad.

Evento

Maria Valderes Lissoni, que sempre participa de movimentos sociais solidários, fez questão de prestigiar o evento e arrematou o prato da amiga Laurita Tognini, designer de moda e interior. “Achei muito interessante o objetivo do evento. Estou duplamente satisfeita com a aquisição do meu prato, pois hoje tenho na minha casa uma obra de arte feita por uma amiga e pude contribuir com uma causa tão importante para a sociedade”, destaca a advogada.

Naiza Matos de Souza, ficou sabendo da exposição por meio do rádio. “Minha filha e minha sogra moram em Petrópolis-RJ e colecionam pratos decorados. Eu quis garantir o presente de natal delas. Alguns pratos são regionais, para nós pode não ter tanto valor, já que somos daqui, mas para elas que colecionam têm muito valor. De um lugar para o outro valoriza muito o trabalho do artista. Em dezembro vou levar para elas. Ajudei quem precisa e ainda garanti um presentão”, declara com empolgação a coordenadora pedagógica que investiu mais de R$ 600 nos presentes.

Doação

Quem não conseguiu participar do evento e quiser fazer alguma doação, pode entrar em contato com a equipe do FAC pelo telefone e Whatsapp número 2020-1361, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

Durante todo o ano o FAC recebe doação de roupas, mantas, móveis, brinquedos, eletrodomésticos e tudo que estiver em boas condições de uso.