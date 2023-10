Burger King e Induspan oferecem 70 vagas de emprego imediato na Funtrab de MS

A rede de restaurantes Burger King e o curtume Induspan estão com equipes de recrutamento e seleção prontas para contratar 70 novos funcionários na capital do Mato Grosso do Sul. Essa oportunidade representa uma porta de entrada para quem busca emprego ou deseja mudar de área de atuação.

Confira os detalhes das vagas disponíveis:

Burger King (20 vagas para atendente de lanchonete)*: A grande notícia é que não é necessária experiência anterior para se candidatar. Os turnos de trabalho variam, incluindo opções das 8h às 16h20, das 14h40 às 23 horas ou das 21h20 às 5 horas. A única exigência é ter o ensino fundamental completo. Além do salário, os contratados terão acesso a benefícios como seguro de vida, assistência odontológica, vale-transporte, vale-alimentação e um plano de carreira promissor.

Induspan (50 vagas para auxiliar de linha de produção)*: Para essas posições, é necessário possuir pelo menos 6 meses de experiência, mesmo que não comprovada formalmente. Não é obrigatório ter o ensino fundamental completo. Os horários de trabalho compreendem de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e aos sábados, das 5h às 9h. Além do salário, os contratados receberão vale-transporte, vale-alimentação e um adicional de 20% de insalubridade.

Os interessados em aproveitar essas oportunidades de emprego devem comparecer à Funtrab na quinta-feira, 26 de outubro, entre as 8h e 11h, ou no período da tarde, das 13h às 16h. Não é necessário agendar previamente. A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está localizada na Rua 13 de maio, número 2.773, no Centro da cidade, entre as ruas Cândido Mariano e Dom Aquino.

Com informações de Cláudia Yuri, Funtrab

