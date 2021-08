Bonito libera boates, eventos e exposições

A prefeitura de Bonito liberou o funcionamento de todas as atividades econômicas, incluindo boates, danceterias, casas de festas e eventos. No entanto, o decreto publicado nesta terça-feira (3) estabelece as normas de biossegurança contra a covid-19 e que devem ser seguidas pelos estabelecimentos.

Conforme o decreto, os protocolos de segurança continuam em vigor assim como o toque de recolher, que será das 22h até às 5h.

As atividades liberadas no decreto são:

I – Programas assistenciais para o público infantil e idoso;

II – Ginásio de Esportes;

III – Boates, danceterias, salões de dança;

IV – Casas de festas e eventos;

V – Feiras, exposições, congressos e seminários, bem como a feirinha dos artesãos localizada ao lado da Prefeitura e a feira central do produtor;

VI – Clubes de serviço e de lazer;

VII – Parques de diversão e parques temáticos;

VIII – Pubs e congêneres;

IX – Eventos em logradouros, quais sejam, ruas, avenidas, praças, viadutos, entre outros;

X – Eventos ou reuniões em clubes, salões e afins;

A prefeitura de Bonito destaca que as atividades dos incisos IV, V, IX e X só serão permitidas com a apresentação da solicitação por escrito e assinada pelo responsável do evento, com a respectiva apresentação dos protocolos de biossegurança adotados.

Também deve ser informados data, local, horário de início e fim, número de participantes e de equipe de trabalho ou apoio. A prefeitura de Bonito estabeleceu que a solicitação deve ser feita no mínimo com sete dias de antecedência do evento e após a aprovação do comitê de prevenção e enfrentamento da covid-19.

Organizadores e promotores do evento assumirão as responsabilidades pela fiscalização, segurança dos participantes e cumprimento de todos os protocolos de biossegurança apresentados. Caso não sejam cumpridos, organizadores e promotores estarão sujeitos a sanções previstas no artigo 10. (Com assessoria)

Confira o decreto na íntegra.

