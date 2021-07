Projeto tem inscrições para aulas preparatórias para o Enem 2021

Aulas gratuitas on-line para ENEM. Dentre os projetos sociais que estão disponibilizando aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Acelera Enem, uma iniciativa de empresas e instituições de ensino que oferecem conteúdos virtuais, está com inscrições abertas para estudantes de todo o país.

Com cronograma de julho a dezembro, com aulas às terças e aos sábados, o projeto vai oferecer aulas on-line, monitoria, exercícios e acompanhamento pedagógico. Interessados podem se inscrever acessando o formulário na página do Acelera Enem.

Quem não conseguir ser contemplado com uma vaga nesse curso preparatório gratuito pode estudar em um cursinho pré-Enem com valor acessível. Os valores variam em cada região, sendo possível encontrar a partir de R$14 em instituições renomadas, com a bolsa de estudo do Educa Mais Brasil.

Há opções de estudar on-line para quem não quer perder tempo com deslocamento, ajustar a carga horária à sua necessidade ou, ainda, se prevenir da exposição na rua neste momento de pandemia.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é o maior exame para ingresso no ensino superior brasileiro, com realização anual e aplicação em todo o país. As notas do Enem podem ser usadas para participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Por isso, o exame é tão aguardado pelos estudantes que se preparam para ter um bom rendimento. Para ajudar estudantes nesse processo, o projeto Salvaguarda está com inscrições abertas para seu programa social preparatório para o Enem 2021 e outras provas de vestibular.

Confira, a seguir, o cronograma do Enem 2021:

Inscrições: de 30 de junho a 14 de julho

Pagamento da taxa de inscrição: até 19 de julho.

Atendimento Especializado: solicitação de 30 de junho a 14 de julho; resultado em 23 de julho; recurso de 26 a 30 de julho; resultado do recurso em 4 de agosto

Tratamento pelo Nome Social: solicitação de 19 a 23 de julho; resultado em 30 de julho; recurso de 2 a 6 de agosto; resultado do recurso em 11 de agosto

Recurso da justificativa de ausência e solicitação de isenção da taxa de inscrição: 14 a 18 de junho

Resultado do recurso da justificativa de ausência e solicitação de isenção da taxa de inscrição: 25 de junho

Provas: 21 e 28 de novembro

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

