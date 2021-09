Atenção: vacina da gripe ainda está dipinível em unidades de saúde

Embora a campanha de vacinação contra a gripe tenha sido encerrada nesta segunda-feira (30), o imunizante continua disponível nas unidades de saúde da Capital. Cerca de 200 mil pessoas tomaram a dose durante a ação, que durou cinco meses e meio.

Mesmo com o alto número de pessoas que tomaram a dose, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), alerta que mais outras 15 mil estão disponíveis para a população. Sendo assim, todos os polos podem aplicar a medicação no período matutino.

Foram ao todo aplicadas 199.922 doses da vacina somente no público prioritário da campanha, o que totaliza 79,94% da população. O quantitativo total de doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde é suficiente para ultrapassar a meta preconizada de 90% de cobertura do público prioritário da vacinação. Contudo, com a procura abaixo do esperado, as doses permanecem no Município para que sejam aplicadas na população acima de seis meses de idade.