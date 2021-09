Associação de Jovens Advogados declara apoio Bitto Pereira à presidência da OAB/MS

Trajetória inspiradora de Bitto como jovem advogado foi decisiva para escolha deste representativo segmento da advocacia

Após ampla consulta aos membros, a ANA/MS (Associação Nacional dos Jovens Advogados de Mato Grosso do Sul) declarou apoio à pré-candidatura do advogado Bitto Pereira à presidência da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul).

A entidade realizou uma sabatina em que os três pré-candidatos foram convidados, e que Bitto esteve presente e expôs suas ideias. A pré-candidata Gisele Marques também falou aos jovens advogados na ocasião. Já a pré-candidata Rachel Magrini, ausentou-se e não falou de suas propostas aos jovens advogados.

O advogado João Argerin, presidente da ANA/MS, justificou a escolha da associação pela pré-candidatura de Bitto Pereira. “Na minha visão pessoal o apoio institucional da ANA à pré-candidatura do Bitto nasce do casamento perfeito entre duas trajetórias que se dedicaram a construção de um campo melhor para a jovem advocacia”, disse.

“A ANA se dedica há uma década para criar um ambiente favorável para os jovens advogados e advogadas de Mato Grosso do Sul. Bitto Pereira, desde sempre esteve presente nas trincheiras da jovem advocacia. Nós não podemos nos esquecer que ele conhece nossa luta diária. No início de sua carreira teve de vencer com pouco apoio. Começou nos balcões, nos tribunais. Sua advocacia não veio de herança, mas de muito trabalho, desde jovem advogado”, exemplificou o presidente da ANA/MS.