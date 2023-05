Após seis meses sem realizar exames de cateterismo, HRMS faz ‘mutirão interno’

Somente nesta quarta-feira (17), foram realizados mais de 10 procedimentos, sendo sete de arteriografia cerebral

Após seis meses sem realizar os procedimentos, o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) retomou a realização dos exames de cateterismo cardíaco nesta semana, após a conclusão da instalação do aparelho de hemodinâmica, o angiógrafo. Cerca de 20 pacientes aguardavam na fila, para realizar o exame.

Na última terça-feira (16), a equipe do setor de imagem do hospital passou por treinamento, para fazer uso do aparelho de última geração. No mesmo dia, os exames foram iniciados e sete pacientes foram os primeiros a realizar o procedimento de cateterismo. Nessa quarta (17), mais 11 exames foram executados, sendo quatro de cateterismo e sete de arteriografia cerebral. Entre eles, um paciente cardíaco, de 65 anos, já foi submetido ao procedimento que aguardava. “Um alívio poder ter, finalmente, realizado esse exame”, comemorou.

Para zerar a fila de espera, o médico e diretor-geral do Hospital Regional, Paulo Eduardo Limberger, explicou que está sendo feito um mutirão. “Estamos fazendo um pequeno ‘mutirão interno’, para conseguir zerar essa fila, que foi criada sem o aparelho. O objetivo disso é girar o leito o mais rápido possível, para podermos absorver novos pacientes da rede e assim fazer um ciclo mais rápido”, salientou.

Desde o ano passado, o hospital já tinha o equipamento novo para realizar os exames de imagem, no entanto, estava sem funcionar, pois, segundo a direção do HRMS, faltava procedimentos para fazer a instalação do aparelho, o qual dependia de uma nova licitação, inclusive um programa de computador importado da Alemanha.

“O equipamento vem ‘cru’, chega para o hospital apenas o aparelho, precisando de toda a parte de instalação, o que não era contemplado no contrato. Levamos esse tempo para a liberação e agora foi resolvido”, afirmou o médico.

O exame por imagem é importante, tendo em vista que pode salvar a vida de pessoas com histórico de doenças cardíacas. Normalmente, o procedimento tem duração média de 40 minutos, na qual o cateter é introduzido na artéria do braço ou virilha, para desobstruir a veia.

“Para o paciente que, antigamente precisaria de uma cirurgia aberta no coração, hoje em dia pode ser feito com uma pequena punção e colocar um stent cardíaco ali, o que vai melhorar a perfusão do coração e vai reestabelecer a vida do paciente”, detalhou Limberger.

Conforme o médico cardiologista intervencionista, que atua no Hospital Regional, Augusto Daige da Silva, o novo aparelho deverá auxiliar em outras áreas da medicina, também. “Esse aparelho é fundamental para realizar vários tipos de procedimentos, tanto na área de cardiologia, como na neurologia e radiologia intervencionista. A demanda de pacientes com infarto, angina, AVC, pacientes com alteração de vias biliares, que precisam fazer biopsia hepática, biopsia de pâncreas, também serão beneficiados, tendo em vista que o aparelho veio para complementar e ajudar a realizar os procedimentos”, detalhou, à reportagem.

Segundo o cardiologista, o angiógrafo é fundamental para diagnóstico e tratamento das patologias, citadas acima. “A demanda será suprida e com qualidade, para os pacientes.”

Quanto aos exames e tratamentos a serem realizados com o novo aparelho de hemodinâmica, de acordo com a diretora-presidente do HRMS, Dra. Marielle Alves Corrêa Esgalha, o hospital seguirá a demanda de pacientes internados e regulados pelo município.

“Ficamos um certo período sem realizar procedimentos no hospital e agora vamos retomar, até que todos sejam atendidos. É importante destacar que somos um hospital que atende pacientes devidamente regulados, isso é imprescindível”, reforçou ela.

Com recursos adquiridos por meio de emenda parlamentar, R$ 2.870.000,00 foram investidos na aquisição do novo aparelho angiógrafo.

Outras unidades

Além do Hospital Regional, outros dois hospitais também são referência nesse tipo de exame, em Campo Grande: a Santa Casa, que atende, em média, 20 pacientes por dia, e o Hospital Universitário, que estava com o aparelho de hemodinâmica quebrado e que voltou a funcionar, na semana passada. Segundo o HU, a rotina de exames já foi reestabelecida.

Município

De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande), até o momento, há cerca de 900 pacientes na fila de espera para a realização do procedimento, e até então, somente a Santa Casa estava realizando cateterismo. “O município disponibiliza 45 vagas por mês e a expectativa é de que, no início do segundo semestre deste ano, o Hospital Universitário também passe a ofertar os procedimentos”, explicou, em nota, enviada ao jornal O Estado.

